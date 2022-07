VIDÉO - Sécheresse précoce : le manque d'eau menace la vallée du Champsaur dans les Hautes-Alpes

Les habitants et les professionnels de la vallée du Champsaur doivent donc se contenter du quart restant, qui promet cette année d'être encore plus bas que de coutume. La dérivation remonte au XIXᵉ siècle, à une époque où Gap et sa périphérie n'avaient pas autant de besoins en eau.

Parmi la trentaine d'agriculteurs de la vallée, Jean-Yves nous démontre la difficulté pour irriguer les cultures. Il attend 19h pour commencer l'arrosage, limitant ainsi l'évaporation de l'eau, et a dû renoncer à entretenir plusieurs parcelles. "On craint beaucoup que dans quinze jours il n'y ait plus d'eau", explique-t-il, "là l'arrosage s'arrêtera et ce sera assez catastrophique pour toutes les récoltes".