"Ça va être compliqué" : dans le sud-est, Touët-sur-Var déjà en alerte sécheresse

La fontaine de Touët-sur-Var (Alpes-Maritimes) ne coule plus, coupée pour économiser l'eau. Le village est l'un des premiers dans les Alpes-Maritimes à prendre des mesures de restriction. En cause, la sècheresse qui touche le département depuis plusieurs mois. "On a pris un arrêté en leur demandant de limiter l'arrosage de leur jardin, le lavage des voitures, des terrasses. Probablement cet été, cette fontaine va rester sans eau", confie le maire, Roger Ciais, dans la vidéo en tête de l'article.