VIDÉO - Sécheresse : face aux restrictions d'eau, ils multiplient les astuces

Cette année pour son jardin, Rémi a dû faire preuve d'ingéniosité. Un tuyau placé sous sa gouttière va lui permettre de récupérer l'eau de pluie. "Cette année, c'est bien la première fois qu'on récupère l'eau pour arroser le petit potager de l'autre côté", lance-t-il. De l'eau de pluie stockée dans des seaux, et qui lui permet de faire pousser tomates, courgettes et piments. Cette année, il a dû multiplier les astuces. Un paillage permet de limiter l'évaporation de l'eau et de garder la terre humide