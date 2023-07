Sécheresse : qui contrôle le respect des restrictions d'eau chez les particuliers ?

Pour le troisième mois consécutif, environ deux tiers des nappes phréatiques françaises restent sous les normales saisonnières, alimentant la sécheresse et menaçant les approvisionnements en eau. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer alors que la chaleur estivale s'installe sur le pays. "Depuis l'été dernier, les nappes ne se sont pas rechargées. (...) Nous restons avec 68% des nappes qui sont sous les normales de saison" avec 20% où elles sont "très basses", a annoncé mardi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu lors d'une conférence de presse.

Le niveau est ainsi considéré comme très bas dans 18 départements. À Callian, commune française située dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les lavoirs du village sont à sec. Là-bas, comme dans la quasi-totalité des communes du Var, des alertes sécheresse ont été mises en place, et ce, depuis le mois de février. Les habitants n'ont d'autre choix que de s'adapter : "On a l'impression que, quoi qu'on fasse, on ne va s'en sortir et on va aggraver la situation", dit une habitante, résignée, dans le sujet en tête de cet article. "On se sent impuissants, c'est assez frustrant. On n'a pas d'autre choix".