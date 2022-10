Sécheresse : un lac en péril

Il n'y a aucun touriste sur le plan d'eau. Ces riverains ont le lac pour eux. Si peu d'eau aux vacances de la Toussaint, ils n'ont jamais vu ça. Pour naviguer en ce moment, il faut connaître les lieux et redoubler de vigilance. En temps normal à la même saison, la surface de l'eau se trouve dix mètres plus hauts. Les clubs nautiques viennent de boucler leur saison. En faisant un bilan, les comptes aussi sont au plus bas.