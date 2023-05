"Une atteinte à la liberté" : l’interdiction de la vente de piscines hors-sol dans les Pyrénées-Orientales critiquée

Les autorités semblent toutefois avoir oublié que commander ses piscines hors-sols restera possible sur Internet. Finalement, ceux qui jugent cette interdiction utile sont bien rares. Eux rappellent que la sauvegarde de l’environnement passe aussi par ces gestes symboliques. "On est à côté de la mer. C’est la plus grande piscine qui est bien plus agréable qu’une piscine à la maison où en plus de ça bien souvent, on la remplit et on l’utilise une ou deux fois dans la saison. C’est complètement ridicule", estime un homme interrogé par TF1.

L’État devrait annoncer d’autres mesures pour économiser l’eau. Cette fois, les stations de lavage automobile ainsi que les jacuzzis d’hôtels pourraient être dans le collimateur.