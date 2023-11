VIDÉO - Bientôt la fin des fleurs sur les ronds-points ?

À Toulouse, celui que vous pouvez dans la vidéo en tête de cet article a été réaménagé il y a deux ans. "Il n'y avait que des pensées. Globalement, on a rajouté des arbustes et des vivaces qui sont des plantes pérennes", nous explique Philippe Golfetto, responsable des espaces verts de la mairie de Toulouse. L'autre nouveauté, c'est l’arrosage au goutte-à-goutte, moins gourmand en eau que les arrosages traditionnels. Cette méthode devrait permettre de diviser par deux la consommation en eau. Et pour aller plus loin dans sa préservation, la ville a prévu de revoir intégralement l’aménagement des 150 ronds-points, à commencer par les fleurs. Dans les serres, les plantes trop gourmandes en eau sont peu à peu remplacées. Il y a quelques années, la mairie produisait beaucoup plus de pensées. Cette fleur colorée mais peu résistante pourrait un jour disparaître de nos espaces verts.

Est-ce la fin pour autant des ronds-points fleuris ? Pas du tout, selon Christelle Bringaud, responsable des serres municipales de Toulouse. "Vous avez des plantes vivaces donc pérennes qui vont résister à la sécheresse et aux futures canicules et qui ont une durée de floraison assez importante", nous dit-elle.