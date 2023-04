VIDÉO - Sein : cette île où l'on boit l'eau de mer

Un système ingénieux conçu sur le continent près de Lorient. Ces machines sont souvent installées sur les navires de pêche ou militaires. Ainsi, l'île de Sein est 100% autonome en eau potable pour ses 150 habitants y vivant à l'année comme pour sa population, dix fois plus à la belle saison. Mais ce dispositif a un prix. Entre l'entretien du matériel et l'ajout de minéraux, les habitants paient plus de sept euros le m3 d'eau, c’est quatre fois plus que sur le continent.