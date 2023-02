VIDÉO - Selfies mortels : Étretat augmente d'un cran la sécurité

Face à la beauté du site, la tentation est grande de s'approcher le plus possible du bord, pour pouvoir admirer la Manche à perte de vue et les falaises de craie. "On a fait la route uniquement pour les falaises d'Étretat, donc c'était important de se rapprocher au plus près. On a fait une entorse aux règles de sécurité", reconnaît une promeneuse dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. Venue avec ses deux enfants et son compagnon, elle prend quelques photos à un mètre du vide à peine, sur cette côte qui grimpe par endroits à près de 100 mètres d'altitude.

Mais désormais, les visiteurs devront se plier à une nouvelle règle : depuis une semaine, le sentier est délimité par une clôture, et des panneaux tentent de dissuader les plus aventureux de se rapprocher de l'escarpement, même pour un selfie. Sur ce site naturel connu dans le monde entier, qui attire chaque année des milliers de touristes, les attitudes imprudentes sont fréquentes. L'an passé, trois femmes ont perdu la vie en chutant du haut des falaises alors qu'elles prenaient des photos. Les effondrements dus à l'érosion de la côte sont aussi nombreux.