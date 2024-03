VIDÉO - "C'est juste saisissant" : embarquez au milieu des icebergs pour un voyage en Antarctique avec Jean-Louis Etienne

Deux journalistes de TF1 ont embarqué pour trois semaines dans la péninsule Antarctique à bord du voilier Persévérance de Jean-Louis Etienne. Une mission extrême déclinée en série tout au long de la semaine dans le JT de 13H. Découvrez le premier épisode.

C'est un voyage au bout du monde, aux prémisses du continent Antarctique. Un univers glacé, tout en superlatifs. Un espace encore protégé, mais pour combien de temps ? C'est aussi l'histoire d'une rencontre entre 19 personnes, trois semaines sur le même bateau, pour une expédition emmenée par l'explorateur Jean-Louis Etienne.

Cet après-midi-là, dans la baie de Puerto Williams, au Chili, on l'aperçoit pour la première fois : le Persévérance. Jeune deux-mâts d'un an à peine, long de 42 mètres, 33 mètres de hauteur. Luc, officier polyvalent, accueille Marie-Jo et son mari, les seuls touristes sur le bateau aux côtés des chercheurs et des membres d'équipage. Ils réalisent un rêve vieux de dix ans.

"C'est juste saisissant"

Il est temps de hisser les voiles et de quitter le tranquille canal de Beagle, l'aventure nous attend. Dans quelques heures, le Persévérance s'engagera dans le redouté passage du Drake. Les quarantièmes rugissants et les cinquantièmes hurlants ne faillissent pas à leur réputation. Ces latitudes de l'hémisphère sud tiennent leur nom des vents furieux qui les balayent, jusqu'à 80 km/h ce jour-là, avec des vagues de plus de six mètres. De quoi perdre l'équilibre, même pour les plus aguerris. Nous passons deux jours et demi à ce régime, comme un ticket d'entrée à payer pour accéder aux merveilles de l'océan Austral.

On les découvre ensuite drappés dans la brume : nos premiers icebergs. "On a tous vu ça je pense un jour à la télévision ou en photo dans les livres. Là, c'est juste saisissant", s'enthousiasme Noan Le Bescot, l'un des chercheurs présents à bord, spécialiste du plancton. Et c'est bientôt l'heure de débarquer, enfin. L'île de Livingstone, dans l'archipel des Shetland du Sud, est en vue. Pour éviter d'importer des germes sur ces terres sauvages protégées par le traité de l'Antarctique, matériel et vêtements sont aspirés dans leurs moindres interstices. Une fois sur terre, interdiction de traverser les colonies et d'approcher les animaux à moins de 5 mètres. Des règles qui vaudront pour toutes les escales.

Après avoir observé des manchots papous ou des éléphants de mer semblant se livrer à un duel, c'est la fin de notre escale, la première d'une longue sérié. Cap au sud : des icebergs nous l'annoncent le continent Antarctique n'est plus très loin.