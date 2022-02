Sidérurgie : une industrie bientôt propre ?

À Dunkerque et Fos-sur-Mer, le géant de la sidérurgie s'engage à remplacer trois des cinq hauts-fourneaux par des unités de production propre, à l'hydrogène et l'électricité. "C'est un investissement de 1,7 milliard pour nos deux sites. Alors, c'est un long projet qui va nous prendre plusieurs années. On va devoir construire de nouveaux outils au sein de l'usine en fonctionnement", indique Matthieu Jehl, directeur général France chez ArcelorMittal. "