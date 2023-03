VIDÉO - "On va restituer 55 hectares à la nature" : La Plagne va démonter les infrastructures sur ces glaciers

Situé à 3250 mètres d'altitude, il est le point culminant de la station La Plagne. Aujourd'hui, les skieurs profitent du glacier de la Chiaupe, mais plus pour longtemps. "Chaque année, on voit de moins en moins de neige, et même à mon échelle. Donc je me dis que ceux qui connaissent La Plagne depuis des dizaines d'années, ça doit encore plus les marquer", nous explique un jeune skieur dans la vidéo en tête de cet article. "Chaque année, on profite, on fait du ski mais le constat, c'est que le réchauffement climatique est en train de toucher toutes les populations", lance un moniteur ESF à notre micro.