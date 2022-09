Sobriété énergétique : ces supermarchés qui baissent la lumière

Si pendant vos courses la lumière diminue, ne soyez pas surpris. Depuis ce matin, trois fois par jour, aux heures de faible affluence, la plupart des magasins Carrefour réduisent l'intensité de l'éclairage. Ce geste doit permettre de baisser la facture d'électricité de plus de quatre millions d'euros par an sur l'ensemble du groupe. Mais ce n'est pas tout. Depuis fin août, les néons ont été remplacés par des LED qui sont 10% moins énergivores. Et au rayon poissonnerie, le lit de glace est beaucoup plus fin.