Sobriété énergétique : ces villes bonnes élèves

La sobriété, ça passe d'abord par la lumière, comment la réduire, comment la couper. Il y a des initiatives assez étonnantes de premier abord à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), une ville qui touche Paris. Et bien, ils ont décidé de fermer l'une des deux piscines municipales en plein été. Beaucoup vont dire que c'est bizarre, car c'est le moment où on a besoin de se baigner. Mais la mairie se défend : il y a moins de monde l'été et de toute façon il y en a une qui reste ouverte, et surtout, ça fait économiser 70 000 euros de frais d'électricité à cause de la hausse du kWh.