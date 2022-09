Solaire : des panneaux partout

L'autre piste est la grille photovoltaïque. Il s'agit de panneaux solaires installés au-dessus des cultures pour produire de l'électricité tout en protégeant des intempéries. Près de Perpignan, c'est le choix qu'a fait l'exploitation viticole Sun'Agri. "Quand les températures vont devenir supérieures à 28 °C, on va vraiment protéger nos plantes avec de l'ombre. Ou alors, en hiver, quand la température devenir trop faible, on va mettre les panneaux à plat pour faire un effet de serre et conserver une température un peu plus clémente au niveau des pieds de vigne", explique la directrice générale déléguée, Cécile Magherini. Le développement de ces installations pourrait être encouragé sous réserve de ne pas remplacer les cultures et le foret.