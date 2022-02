SOS faune sauvage : une clinique unique

Cette petite buse a été percutée par une voiture sur une départementale de Seine-et-Marne. Incapable de voler, elle a été conduite dans cet hôpital de la faune sauvage. Installée dans les locaux de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort, cette association accueille toutes sortes d’animaux : pigeons, cigogne, épervier et même un cygne. Des oiseaux, mais pas seulement. Coup de téléphone. Un particulier apporte un chevreuil. Pour échapper à des chasseurs, l’animal s’est réfugié dans une propriété et a été attaqué par une chien. Il sera opéré un peu plus tard.