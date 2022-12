VIDÉO - Sports d'hiver : l'essor prometteur des skis recyclables et écologiques

Côté startups, une jeune savoyarde née avec des skis aux pieds, et passionnée d’écologie va encore plus loin. Après quatre ans de recherche, elle va pouvoir proposer un ski 100% recyclable. "On a d'abord travaillé sur la résine pour en trouver une 'thermoplastique' plutôt que 'thermodurcissable", raconte Camille Mabert, directrice et fondatrice d'ADN Skis.

Cette technique permet, selon elle, d'avoir une résine qui peut "se dissoudre au contact d'un liquide". Dans le cas de son innovation, cela peut être assimilé "à du vinaigre". "Par la suite, il fallait créer une éco-conception de notre ski. L'idée est de pouvoir démanteler le ski en entier et récupérer les matériaux comme on les avait mis initialement dedans", précise-t-elle dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. Coût pour ce ski "vert" : entre 400 et 800 euros avec les fixations.