Stop à la pollution visuelle à Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue est connue pour sa collégiale, ses arches et ses rues pavées. Mais pour arriver jusqu'au centre, il faut passer devant des dizaines et des dizaines de panneaux publicitaires. "Je ne trouve pas ça très esthétique. Quand on arrive en ville, ça ne donne pas un très beau point de vue", confie cet habitant.