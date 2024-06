La Suède revendique depuis longtemps le titre de pays le plus écologique au monde. Mais là-bas aussi, les habitants commencent à souffrir des sacrifices exigés par ces transitions et l’arrivée de la droite au pouvoir a inversé la dynamique.

Des espaces verts presque à chaque coin de rue de Göteborg, 160 km de ligne de tramways, les nouveaux bâtiments au design soigné, les bus électriques, les éoliennes si proches. La deuxième ville de Suède est considérée comme l’une des plus écologiques au monde.

L’architecte en chef de la ville, Björn Siesjö, nous a donné rendez-vous dans un tout nouveau quartier. Le site ouvrira dans quelques jours avec un sauna dans le bâtiment en matériaux recyclés. Même si la ville est un exemple d’urbanisme, un grand point noir dérange toujours Björn Siesjö, il y a trop de voitures. Environ 50% des gens prennent une voiture pour aller au travail. C’est un peu plus qu’à Paris.

De nombreuses aides écologiques supprimées

La majorité de gauche qui dirige la ville a donc décidé de créer un nouveau réseau de trains de banlieue. Ce qui nécessite de creuser un tunnel de six kilomètres. "Ces travaux gênent les habitants. Ils ont un impact sur l'environnement mais nous faisons ça pour les 120 ans à venir", nous explique Mira Andersson Ovuka, spécialiste de l'environnement pour l'administration nationale suédois des transports. Ils dureront jusqu’en 2032 au minimum.

Près d’un habitant sur deux n’est plus satisfait du projet, alors en Suède, faut-il consacrer moins d’argent pour le changement climatique ? "Il faut prioriser l'environnement", nous dit une passante. "Non, ce n'est pas une priorité en Suède actuellement. Aujourd'hui, nous avons deux problèmes : la sécurité et la santé", explique une autre.

C'est cette ligne qu'a adopté le nouveau gouvernement. Depuis un an et demi, une coalition entre la droite et l'extrême droite est au pouvoir, une première. Dans sa politique sur les transports, le gouvernement actuel ne met plus l'écologie en priorité. Le projet d'une ligne TGV a été arrêté, les Suédois ne bénéficient plus d'aides s'ils souhaitent aller au travail en covoiturage ou grâce aux transports en commun. Le pouvoir a aussi mis fin aux subventions pour l'achat de voitures électriques.

L'abandon de cette aide de 7000 euros par véhicule a eu un impact direct sur les ventes. "Depuis que le bonus climatique a disparu, le fameux mardi noir du 9 novembre, les ventes ont dégringolé. Depuis le début de l'année 2024, nous avons vendu 1500 voitures", nous explique Jimmie Sjöholm, vendeur chez Volvo. C'est six fois moins qu'à la même période en 2022.

La Suède reste en avance dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre sont les plus faibles des grands pays européens, mais elles sont reparties à la hausse pour la première fois depuis 2010 suite au changement de politique.