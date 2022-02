Quatre navires-usines opèrent actuellement dans la zone, à environ 300 km au large de La Rochelle. Parmi eux, le Margiris. Il est le deuxième plus grand chalutier du monde et la bête noire des écologistes, qui l'accusent de ruiner les fonds marins. Mesurant 142 mètres et de 6200 tonnes, le navire est en effet capable de traiter plus de 250 tonnes de poissons par jour. Plusieurs pays, dont l'Australie, l'ont déjà refusé aux abords de leurs côtes.