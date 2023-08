VIDÉO - Surtourisme : les quotas commencent à porter leurs fruits

La mesure est de plus en plus usitée. Face au surtourisme et pour préserver les sites naturels, de plus en plus de communes ont recours aux quotas quotidiens. À Marseille, notamment, l'accès à la calanque de Sugiton est soumis à réservation en période estivale depuis 2022. Une contrainte qui ne semble pas tellement déranger les baigneurs. "Si on ne réserve pas, ça doit être noir de monde. Je ne sais pas où on pourrait se poser, là, c'est déjà limite", confie une nageuse. Pourtant, si 400 entrées sont délivrées chaque jour, les visiteurs sont en fait moins nombreux. "Nous sommes habituellement aux alentours de 250, 300 personnes", détaille Mounir Schreck, surveillant à la Calanque de Sugiton.