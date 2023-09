VIDÉO - Table, chaise, déco… La seconde vie des déchets plastiques

La famille Testa emploie actuellement 5 personnes et compte bien aller plus loin. Bientôt, des ballons de foot, des balles de tennis récupérés gratuitement serviront à fabriquer des panneaux anti-bruit. Et même ce tapis utilisé durant la foire de Marseille que l'on voit à l'image va connaître une seconde vie. Ces objets recyclés sont uniques et 100 % made in France, vendus entre 90 et 400 euros. Ils sont vendus à des particuliers ou à des entreprises.