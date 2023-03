Tamanoir : un animal préhistorique à protéger

Au sud-ouest du Brésil, les savanes inondées du Pantanal abritent la plus grande concentration d'animaux sauvages d'Amérique latine. On y trouve des caïmans, des jaguars, des perroquets bleus, des tatous, et même du tamanoir, le plus gros fourmilier du monde. Une équipe de scientifiques est venue ce jour-là observer cet animal hors du commun.