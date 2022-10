Tapis vert sur les cours d'eau

Avec une telle densité, Tarik Hatem, nettoyeur pour l'association Canal-Berges, a du mal à nettoyer les détritus du plan d'eau. "En fait, on ne voit pas ce qu'on doit ramasser, car les détritus sont en dessous de la couche verte. Et avec la barque, on a du mal à avancer", affirme-t-il. Heureusement pour lui, le canal devrait retrouver sa couleur originelle. Avec la baisse de la luminosité ces prochains jours, le phénomène devrait prendre fin.