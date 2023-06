VIDÉO - Couches, mégots et vieux gravats : oubliez la poubelle classique, on sait désormais les recycler

Dans les Pyrénées-Orientales, la famille Vaills vient d'investir 11 millions d'euros dans sa carrière, non pas pour extraire de nouvelles roches, mais pour recycler du vieux gravats. Ces derniers sont transformés en sable qui sera vendu pour faire du ciment. Des machines géantes trient les gravats afin d'éliminer les plastiques et les morceaux de bois. Le reste est concassé. De nouveaux matériaux de construction apparaissent. Trop souvent enfouis dans des dépôts sauvages, les gravats ont désormais une nouvelle vie. Le sable et les graviers recyclés sont vendus le même prix que les autres. Pari tenu : être plus écologique sans être plus cher.