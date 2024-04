TÉMOIGNAGES - "Pas d'héritage pour les enfants" : le désarroi des Français dont le logement est menacé par l'érosion du littoral

Jeudi soir, TF1 révélait en exclusivité les cartes des zones les plus exposées à l'érosion du littoral. Dans le scénario du pire, 450.000 logements et 55.000 bâtiments d'activité sont menacés d’ici à 2100. Témoignages de Français directement concernés.

Ce n’est pas une carte que l’on consulte pour savoir où se rendre, mais plutôt pour connaître les endroits à fuir. Dressée par le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), et dévoilée en exclusivité par TF1 dans le 20H de ce jeudi 4 avril, cette projection indique précisément l’évolution du recul du trait de côte en France aux horizons 2028, 2050 et 2030, sous l’effet du changement climatique. Et donc les zones les plus exposées. D’ici quatre ans, la hausse du niveau de la mer menace 1.046 bâtiments, tous lieux de vie inclus, pour une valeur totale de 240 millions d’euros. En 2050, 5.200 logements et 1.400 bâtiments d’activité devraient être touchés.

Régine vit depuis dix-sept ans à Audresselles (Pas-de-Calais), dans une maison située tout au bord d’une falaise grignotée par la mer. En 2028, sa propriété sera vraisemblablement engloutie. "Qu’est-ce que va faire l’État ? Moi, j’aimerais être relogée et indemnisée… Enfin, j’aimerais mieux rester chez moi", confie-t-elle à TF1 dans le reportage du JT à voir en tête de cet article. Aujourd’hui, 900 kilomètres de nos côtes sont menacés, soit 20% du littoral français. "Ma maison est dans une de ces zones, donc je sais que le patrimoine, il n’y en aura plus. C’est comme ça… Pas d’héritage pour les enfants", lâche de son côté, dans un rire jaune, une habitante de Fouesnant (Finistère).

Érosion : des milliers de maisons bientôt condamnées Source : JT 13h Semaine

Pour d’autres, il est déjà trop tard. À La Hague (Manche), une résidence secondaire est désormais suspendue 26 mètres au-dessus du vide. "La falaise s'est écroulée ici et sous la véranda, de façon très importante, au point d'avoir perdu entre 5 et 10 mètres de terrain", montrait Philippe, le propriétaire, à la caméra de TF1, dans le reportage du JT de 13H de ce jeudi 4 avril à voir ci-dessus. "C’est impressionnant et insécurisant bien sûr. On longe les murs quand on passe dans la véranda. Ce n'est pas une surprise mais quand même, quand ça arrive, on se frotte les yeux pour y croire", ajoutait sa sœur Françoise. Face au danger, la maison a été condamnée par un arrêté municipal.

La falaise se décroche, un blockhaus tombe sur la plage à Dieppe Source : JT 13h Semaine

Autre exemple, à Dieppe (Seine-Maritime), au mois de novembre dernier, un blockhaus de la Seconde Guerre mondiale est tombé sur la plage en même temps que le pan de falaise sur lequel il se tenait penché depuis 2010. "Quand ça dégringole comme ça, c'est triste, déplorait alors, au micro de TF1, une promeneuse venue observer les dégâts. C'est malheureux, ça fait peur, c'est toute une histoire qui s'en va. Mais on n'y peut rien, c'est la nature." Un voisin, dont l’habitation était aussi menacée, ajoutait, toujours dans la vidéo ci-dessus : "C'est l'investissement d'une vie et tout ce passé va partir... Après, on n'aura plus que des images, que des photos, c'est désolant." Dans ce département, 60 effondrements sont recensés chaque année sur le littoral.

Corse : ils construisent une digue pour sauver leur immeuble Source : JT 20h WE

Également concernés en premier lieu par le phénomène, la Gironde, la Loire-Atlantique, le Var, et la Corse où, fin août, TF1 avait rencontré les habitants d’un immeuble au nord de Bastia ayant investi 1,7 million d’euros (20.000 euros par foyer en moyenne) de leur poche pour faire construire une digue en béton sous leurs fenêtres. "C’est ça ou vous partez. C’était la seule façon de sauver nos appartements", affirmait Marie-Thérèse, dans la vidéo ci-dessus.

Érosion, ils achètent au bord de la falaise Source : JT 13h Semaine

Enfin, il y a ceux que l’érosion… attire. Parce qu’elle fait chuter les prix de l’immobilier. En novembre 2022, TF1 avait interviewé Patricia, retraitée et acheteuse avec son mari d’une maison sur falaise à Creil-sur-Mer (Seine-Maritime), pour profiter d’une vue imprenable, en toute connaissance de l’imminence du risque : "Quand je suis arrivée ici, j'en avais les larmes aux yeux de me dire que je pouvais habiter un endroit aussi beau. Si j'avais 20 ans, peut-être que je ne l'aurais pas achetée, mais vu notre âge, on s'est dit que de toute façon, on espère pouvoir finir nos jours ici."