VIDÉO - Tempête en Corse : les images impressionnantes des carcasses de bateaux

Le long du port, Marc Ballu reste sonné : cela fait sept ans qu'il travaille à la capitainerie. Il culpabilise de n'avoir rien pu faire pour aider les naufragés au cœur de la tempête. "On entendait les gens qui disaient 'au secours, on a des enfants, d'autres bateaux nous foncent dedans' et on voyait les petits bateaux qui s'envolaient", décrit-il. "On ne pouvait pas sortir pour aller les secourir. On était là, dans la capitainerie, coincés et recroquevillés, alors que des objets nous tombaient dessus." Désormais, c'est dans un Girolata endeuillé que touristes et habitants attendent désormais le retour de l'électricité.