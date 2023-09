VIDÉO - Tensions sur le chantier de l'A69 entre Toulouse et Castres : l'abattage des arbres a commencé

Une étape symbolique franchie et des tensions. Dans la nuit de ce jeudi 31 août au vendredi 1ᵉʳ septembre, les travaux ont repris autour de la future A69. Ce vendredi, à minuit, l'arrêté préfectoral qui protégeait la nidification locale a pris fin. Quelques minutes plus tard, plusieurs arbres ont été abattus à Vendine (Haute-Garonne), sous la surveillance de 100 à 200 gendarmes. En marge de ces travaux, des manifestants s'étaient donnés rendez-vous sur place et quelques tensions ont éclaté en pleine nuit, comme on le constate dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus.

Pour la construction de ce nouvel axe autoroutier, devant relier Toulouse (Haute-Garonne) à Castres (Tarn), environ 150 arbres – parfois centenaires – doivent être abattus. Un point qui est le moteur de l'opposition de plusieurs associations environnementales. De son côté, la société d'autoroute se défend et assure qu'elle en plantera cinq fois plus. Les opposants critiquent aussi l'intérêt de cette construction : un gain de 10 minutes et un ticket de péage à 7 euros, assurent-ils.

Dernier point de discorde, l'impact sur la biodiversité : les associations jugent que cette construction va rayer 300 hectares de nature, quand la société d'autoroute juge que l'impact final sera de 100 hectares après une opération de renaturation.