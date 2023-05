Agriculture intensive, urbanisation... Pourquoi certaines populations d'oiseaux disparaissent

Il y a des espèces en voie de disparition, et certaines qui ont même totalement disparu du secteur. Cela s'explique notamment par la destruction de leur habitat, causée par l'agriculture intensive. "L'homogénéisation du paysage avec des parcelles de plus en plus grandes et peu de diversité dans les cultures a pour conséquence un appauvrissement des communautés d'oiseaux", explique le spécialiste.

L'utilisation massive des pesticides pendant 40 ans a aussi détruit beaucoup d'insectes, qui sont la principale source de nourriture pour les oisillons. Certains chercheurs remettent également en cause le changement climatique et la progression de l'urbanisation.

Mais les observateurs constatent que dans les endroits préservés, comme les bois, les chemins, les bosquets, les oiseaux résistent. "Si on améliore la situation, on se rend compte que les espèces peuvent tout de suite redevenir présentes car elles sont toujours là, réfugiées dans ces milieux préservés", souligne Eric Grosso.