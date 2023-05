Agriculture : pourquoi ils ont décidé de replanter des arbres

Ces dernières années, de plus en plus d'arbres sont plantés pour former des haies, souvent à coups de subventions, mais ça ne suffit pas pour reboiser le territoire. Car en France, quand un arbre est placé, sept autres sont arrachés dans le même temps. En tout, ce sont ainsi 20.000 km de haies qui disparaissent chaque année.

Depuis les années 50, les haies sont déracinées pour agrandir les parcelles, et laisser passer des engins agricoles toujours plus larges. Aujourd'hui, les agriculteurs en replantent, les mentalités évoluent. Mais tout le monde n'est pas encore prêt à franchir le pas.