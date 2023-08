VIDÉO - Alpes : ces nouveaux lacs glaciaires créés par le réchauffement climatique

Dans ce chaos minéral vit Laurence Calvi, gardienne de l'unique refuge du massif, à Oz-en-Oisans. "On est déconnectés du monde et ça fait un bien fou parce qu'il n'y a plus que la relation avec la personne qui est importante et tous les jours on rencontre plein de gens merveilleux", témoigne-t-elle.

La gardienne vit sans téléphone ni électricité, à la merci des chutes de pierre. "C'est ce que j'aime justement dans la montagne, c'est qu'on ne maîtrise pas les éléments", poursuit-elle. "On ne maîtrise pas la nature donc oui, on vit avec, on essaye de la regarder pour la comprendre."

Si la nature change et continue d'offrir ses tableaux, les lacs glaciaires, en pleine expansion, représentent aussi une menace pour les habitants. Car lorsque l'accumulation d'eau devient trop importante, ils peuvent entraîner des inondations. C'est ce qui frappe notamment le Pakistan, qui dispose de la plus grande réserve mondiale de glaciers, hors zones polaires.