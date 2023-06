VIDÉO - Pourquoi la consigne du verre est de retour

Cette brasserie indépendante utilise des bouteilles consignées depuis plus de 60 ans. C'est un système beaucoup plus écologique, et surtout moins coûteux pour le consommateur, qui n'achète pas la bouteille et ne paie que 20 centimes de consigne.

Un autre exemple, depuis septembre dernier, une entreprise locale propose de livrer directement les bouteilles consignées chez les particuliers, avec des boissons très variées. La société livre et récupère gratuitement les bouteilles et se charge ensuite de les retourner à l'usine. Le consommateur n'a même plus à se déplacer en supermarché.