VIDÉO - Animaux menacés d'extinction : à la rencontre des gardiens de la biodiversité

Aux quatre coins du monde, des animaux aussi somptueux que fascinants sont menacés. En raison du changement climatique ou encore du braconnage, la population de certaines espèces chute dangereusement. Le 20H de TF1 est allé à la rencontre de passionnés qui se mobilisent pour tenter de les sauver.

Depuis 2019, son rôle est de veiller sur la tranquillité des baleines. Basée à Saint-Leu, sur l'île de la Réunion, la brigade Quiétude intervient en mer pour sensibiliser aux bonnes pratiques d’approche des baleines. Cette organisation scientifique œuvre surtout pendant la haute saison touristique, qui correspond à la période de reproduction du mammifère qui peuple les océans depuis plus de 40 millions d'années.

"On est dans une période où il faut les déranger le moins possible, les petits vont naitre dans nos eaux et vont y passer quelques temps pour emmagasiner de l'énergie", explique dans le reportage en tête de cet article, Sylvain Delaspre, chargé de protection des cétacés au sein de la brigade Quiétude. "Si jamais il n'a pas emmagasiner suffisamment, il peut ne pas pouvoir se défendre face aux prédateurs qu'il va rencontrer sur sa route", poursuit le spécialiste. Si chaque mois de novembre, les baleines regagnent en en effet l'Antarctique pour se nourrir, la fonte des glaces risque de compromettre bientôt leur capacité à s'alimenter.

Moins de 100.000 gibbons sur la planète

La montée des eaux menace de nombreuses espèces à travers le monde, notamment l'archipel de Komodo, en Indonésie, où vit l'un des plus grands reptiles du monde : le varan, présent sur ces terres depuis des millénaires.

En partie protégé du braconnage par la création d'un parc national, celui que l'on appelle aussi communément le "dragon de Komodo" vit aussi au contact de la population. "Les habitants revendiquent de ne pas avoir peur des dragons, ils vivent ensemble, car ils pensent qu'ils sont de la même famille, nés du ventre de la même mère humaine", relève Muhammed Sidik, guide. La morsure du reptile est pourtant redoutable, sa salive contenant plus de cinquante bactéries.

Plus au nord, dans la foret de Bornéo, qui a perdu les trois quarts de sa superficie en trente ans, les gibbons, une espèce de singes aux longs bras, ne sont plus à l'abri dans leur canopée. Avec moins de 100.000 spécimens sur la planète, leur survie est menacée. Depuis 25 ans, le Français Aurélien Brulé - dit "Chanee" - tente le maximum pour les protéger.

Avec son équipe, ce défenseur de l'environnement traque les braconniers qui se trouvent être la première menace pour les gibbons. Ceux tombés malgré tout entre de mauvaises mains, peuvent être accueillis dans un sanctuaire qui accueille d'anciens singes domestiques.