Bac à compost obligatoire en 2024 : comment les villes s'y préparent

À Montpellier (Hérault), Guillaume, lui, a fait le choix de composter dans son salon ou plutôt dans un pot de fleurs, un objet élaboré par des ingénieurs agronomes. "À deux personnes, on ne jette quasiment pas de déchets organiques. Souvent, le frein, c'est un peu le côté esthétique. J'ai essayé des systèmes plus classiques en plastique qui étaient assez moches, en fait."

L'objectif des inventeurs de ce système en terre cuite, trouver la solution la plus compacte et esthétique pour les petits espaces. "On soustrait les épluchures à sa poubelle et en les donnant à manger aux petits vers de terre qui sont à l'intérieur du composteur, ils vont les dégrader et produire de l'eau et des nutriments qui vont venir alimenter la plante", détaille Louis Jamin, co-fondateur de "Transfarmers".

Il aura fallu cinq ans de recherches pour ce composteur made in France, vendu plus de 200 euros. Depuis deux ans, les commandes affluent ; la jeune entreprise vient de tripler sa production.