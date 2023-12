VIDÉO - Baisse des émissions de CO2 en France : qui a fait le plus d'efforts ?

Les émissions françaises de gaz à effet de serre ont poursuivi leur trajectoire à la baisse sur les neuf premiers mois de 2023. Une diminution à laquelle trois secteurs contribuent le plus : l'industrie, la production d'énergie et le bâtiment. Et si la flambée des prix de l'électricité a aussi joué un rôle, les entreprises où le 20H TF1 s'est rendu prouve que des solutions simples à mettre en place existent.

Du mieux, même si la route vers la neutralité carbone est encore longue. Les émissions brutes de gaz à effet de serre (GES) de la France ont poursuivi leur baisse sur les neuf premiers mois de l'année 2023, selon les pré-estimations publiées mardi par le Citepa, l'organisme mandaté pour réaliser l'inventaire français des émissions. Plus en détail, de janvier à fin septembre 2023, les émissions de CO2, méthane et protoxyde d'azote ont diminué de 4,6%, hors puits de carbone comme les sols ou les forêts, par rapport à la même période de 2022.

"Trois secteurs participent le plus à cette baisse (sur neuf mois) : l'industrie (-9,3%), la production d'énergie (-9,4%) et les bâtiments (-7,5%)", explique le Citepa dans un communiqué. Des réductions parfois rendues possibles grâce à des solutions de bon sens et simples à appliquer. En témoigne l'exemple de l'entreprise d'emballage carton Posson Packaging qui, depuis 2008, a réussi à alléger son empreinte carbone de 70%.

Chaque détail compte

Pour y parvenir dans ces proportions, toute la chaine de fabrication a été optimisée, en commençant par l'épaisseur du carton, désormais plus fine. "Aujourd'hui, on va utiliser moins de matière pour ces emballages", détaille Laurent Dumont, directeur général de cette entreprise basée à Louailles (Sarthe) dans le reportage en tête de cet article. "Vous allez pouvoir mettre plus de cartons sur les palettes et donc réduire le nombre de palettes et, au final, avoir deux fois moins de camions sur la route."

Chez Posson Packaging, chaque nouvel appareil est en outre choisi en fonction de ses rejets en CO2. "Cette machine nous permet de réduire la consommation globale de notre site de 7%", poursuit Laurent Dumont en nous montrant une imprimante. "Une technologie de nouvelle génération qui vient recycler une partie de l'air chaud, qui est donc moins énergivore à la fin."

Investir dans des solutions plus vertueuses, c'est aussi le choix qu'a fait Toyota à Valenciennes. Les chaudières à gaz auparavant utilisées par le constructeur automobile ont été remplacées par des pompes à chaleur plus sobres. "Sur l'année 2023, cette opération nous a permis de baisser de 6% le rejet de CO2 dans l'atmosphère", se félicite Claude Merlin, responsable des installations.

À noter toutefois qu'une partie de la baisse observée s'explique aussi par la flambée des prix du gaz et de l'électricité. "Les entreprises et les Français ont fait des efforts sur leurs consommations d'énergie parce que ça leur coutait trop cher à cause de la crise énergétique", souligne Marianne Enault, référente environnement pour TF1. "Demain, dans un monde où il ne se passerait pas ça, il faudra aller beaucoup plus loin dans certains secteurs comme les transports, la rénovation énergétique des logements et l'agriculture."

Et pour cause : avec seulement 1,8% d'émissions en moins, le secteur des transports, plus gros émetteur de gaz à effet de serre dans le pays, fait figure de mauvais élève.