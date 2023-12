VIDÉO - Bordeaux : bientôt des milliers de panneaux solaires au-dessus de la rocade ?

Roulerons-nous tous demain sous des panneaux solaires ? La ville de Bordeaux (Gironde) veut lancer une expérimentation inédite en installant des ombrières géantes sur la rocade.

Près de deux millions de panneaux solaires au-dessus de la rocade bordelaise, un projet qui produirait de l'électricité pour toute la métropole. Les habitants sont plutôt séduits par cette idée : "Je trouve qu'écologiquement, c'est bien, et que pour moi, les panneaux solaires, c'est une bonne alternative en tant qu'énergie renouvelable".

Perchés à 17 mètres de haut, ces panneaux permettraient de faire de l'ombre sur cet axe très chaud l'été. Plusieurs projets similaires recouvrent déjà des parkings, comme dans l'Orne, comme on le voit dans le reportage en tête de cet article. Le but est de produire de la fraîcheur, mais aussi de "capter les gaz à effet de serre" : "Nous travaillons avec l'ensemble des médecins, les pompiers nous ont demandé de récupérer l'eau de pluie, l'idée c'est d'anticiper les problèmes de manque d'eau l'été", explique Jean-Claude Laisné, architecte et ingénieur du collectif auteur du projet.

Plus nous produiront d'énergies renouvelables sur le territoire de la ville, plus ça jouera sur les factures d'électricité. À moyen terme, ça représente de sérieuses économies Pierre Hurmic, maire de Bordeaux

Plus de trois milliards d'euros d'investissement seront nécessaires. La ville de Bordeaux souhaite lancer l'expérimentation le plus rapidement possible. "On commence sur une petite portion, et si ça marche bien, naturellement, ça a vocation de couvrir l'ensemble des infrastructures routières", explique Pierre Hurmic, maire de Bordeaux. Un projet qui pourrait être une bonne nouvelle pour le portefeuille des habitants. "Plus nous produirons d'énergies renouvelables sur le territoire de la ville, plus ça jouera sur les factures d'électricité. À moyen terme, ça représente de sérieuses économies."

L’État doit désormais donner son feu vert pour le lancement de cette expérimentation. En attendant, à Bordeaux, 60.000 mètres carrés de panneaux solaires vont être installés sur les bâtiments publics.