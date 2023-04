VIDÉO - "Ça déchire le cœur" : les rivières de Haute-Savoie polluées par des montagnes de déchets

De l'électroménager, des chaises, des bidons, des portes de voiture... Au cœur de la forêt, ce ruisseau de la commune d'Allonzier-la-Caille (Haute-Savoie) s'est transformé en véritable décharge. Malgré les efforts de bénévoles, qui ont ramassé une centaine de kilos en détritus, le travail restant à accomplir encore colossal. "Il y a plus de déchets que de nature", déplore l'un d'entre eux dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article.

À certains endroits, il est même difficile de distinguer les berges des déchets. "Quand je me promène, je viens découvrir la nature, me ressourcer et voir un endroit si exceptionnel souillé, ça déchire le cœur", souligne Gérald, secrétaire de l'association Usses et Merveilles. "Il y a beaucoup d'éléments ferreux, beaucoup de plastique aussi", relève Nicolas-Jean Pricaz, président de l'association. "Ces plastiques se désagrègent et finissent dans le ventre des poissons et dans la chaîne alimentaire."