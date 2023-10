VIDÉO - "Ça me fend le cœur" : en Gironde, un projet d'élevage de saumons en pleine terre divise

Le maire de la commune, Jacques Bidalun, voit ce projet comme "une opportunité à saisir" sur un territoire qui perd des habitants. "C’est une évidence. On a des jeunes qui sont obligés de partir pour trouver du boulot", explique-t-il que l'usine pourrait créer à terme 250 emplois.

Sur le marché, une poissonnière, pourtant contre l’élevage, explique n'avoir d'autre choix que de composer avec la réalité du marché. "Sur mon étalage je suis obligée d'avoir un peu de saumon donc je fais venir un peu de saumon d'Ecosse", explique-t-elle. "Si je pense à la cause animale, ça me fend le cœur", réagit de son côté une cliente. "Je pense que les saumons sont mieux dans la nature que tous à vivre entre eux dans un petit espace", abonde un second. Mais le projet suscite aussi des inquiétudes. Méfiants, des habitants craignent notamment les rejets de la ferme dans l'estuaire. "Il s'agit d'azote, de nitrate, le risque c'est qu'il n'y ait pas une maitrise totale des rejets", explique Maryse Sinsout, présidente d'honneur du collectif des deux rives "estuaire pour tous".