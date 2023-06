VIDÉO - Canua Island : la plage flottante polémique de la Côte d'Azur prend-elle (déjà) l'eau ?

Pas encore ouverte, la plage flottante de la Côte d'Azur nage déjà en eaux troubles. Alors que fin mai, les promoteurs de cet espace polémique au large de Cannes étaient persuadés de pouvoir ouvrir ce que certains dénoncent comme une "aberration écologique", le vent semble avoir tourné. Car depuis une semaine, les patrons de Canua Island, projet inédit en France, attendent les dernières autorisations administratives - les permis d'armement et de navigation - pour pouvoir exploiter leur embarcation, toujours bloquée à quai à la Seyne-sur-Mer.

Face à cette situation, ils ont décidé de lancer un appel à l'aide. "Nous implorons le ministre [de la Mer] et le gouvernement de nous laisser travailler", ont-ils plaidé dans un communiqué publié mardi 6 juin en évoquant une "situation qui met en péril l'entreprise et la centaine d'emplois créée", soit 23 personnes au sein de l'équipage et 80 professionnels de la restauration. "Si les permis ne sont pas délivrés à la fin de la semaine, comme nous en avions l'assurance, nous serons contraints de mettre fin aux contrats de ceux qui nous ont fait confiance", préviennent encore Jean-Bernard Falco, Marc Audineau et Tony Philp, le président et les cofondateurs de l’îlot artificiel.