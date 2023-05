CARTE - Sécheresse : dans quelles régions les nappes phréatiques sont-elles remplies ?

Une pluie abondante, mais est-ce suffisant pour recharger les sols en profondeur ? Selon Patrick Lachassagne, hydrogéologue et directeur en hydrosciences à Montpellier (HSM), ce n’est pas suffisant pour recharger les nappes phréatiques, parce qu'à partir du mois d’avril et mai, l’essentiel de cette pluie est repris par la végétation. Actuellement, seuls 10 à 20% de l’eau de pluie alimentent les nappes phréatiques. Dans certaines régions, en bleu et vert sur la carte ci-dessous, cela suffit à remplir les sous-sols.