VIDÉO - Canicule marine : quelles sont les conséquences du réchauffement des mers et des océans ?

Et ce réchauffement des mers a des conséquences sur la faune et la flore, mais aussi sur le climat lui-même. "Étant donné que l'eau est plus chaude, l'air devient plus chaud, ça augmente aussi les phénomènes d'orages très violents qu'on a vu l'été dernier en Méditerranée. Donc malheureusement, les conséquences sont en chaine et dramatiques", développe Claire Nouvian, fondatrice et directrice de l'association "Bloom".

Si les canicules marines dues à l'été sont des phénomènes limités dans le temps, le long réchauffement des océans s'installe, lui, pour des décennies.