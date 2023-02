NOTRE PLANÈTE - L'île d'Arz, un joyau grignoté par la montée des eaux

C’est l’histoire d’une île, un joyau du golfe du Morbihan, menacé par la montée des eaux. Sur l’île d’Arz, les effets du dérèglement climatique sont visibles. Jean Billotte, 83 ans, est né ici. Il a mesuré l’érosion du littoral : "C'est flagrant, vous avez cinq mètres qui ont été mangés en une quinzaine d'année". Les tempêtes sont également plus fréquentes et c’est l’un des emblèmes de l’île, un moulin à marée du XVI siècle, qui est aujourd’hui en danger. La digue ne suffit plus à retenir les assauts de la mer, comme en 2008, lorsque la tempête Johanna a frappé l’île d’Arz.