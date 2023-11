VIDÉO - Réchauffement climatique : voici à quoi pourraient ressembler les stations de ski en 2100

La montagne, et notamment les stations de ski, subissent de plein fouet le dérèglement climatique. Elles sont contraintes de réinventer leur modèle économique face à la raréfaction de la neige. Le 20H de TF1 vous fait découvrir les évolutions qui s'annoncent dans ce nouvel épisode de sa rubrique "Terre augmentée".

De la neige aux sommets, du vert sur les flancs : la carte postale de la montagne est menacée. Particulièrement sensibles au réchauffement climatique, ses paysages de montagnes pourraient être complètement bouleversés d'ici à quelques années. La neige se raréfie, tandis que la glace sur les sommets continue sa fonte.

Sur le plus haut glacier des Pyrénées françaises, les records de fontes s'enchaînent. Le glacier a perdu 5 mètres d'épaisseur en un an, du jamais vu depuis l'existence des balises. Selon la glaciologue Heïdi Sevestre, interrogé dans le reportage "Terre augmentée" du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article, en 1911, le glacier mesurait 95 hectares, pour 130 mètres d'épaisseur. Cent ans plus tard, sa superficie avait été divisée par deux. Et, en 2023, elle a encore fondu de moitié. D'ici à 2033, si la progression reste la même, le glacier pourrait tout bonnement disparaitre.

Enneigement insuffisant

Un bouleversement du paysage qui touche également les stations de ski. Ces dernières subissent un enneigement aléatoire saison après saison, et chaque année, la température hivernale augmente, favorisant le phénomène. Les saisons raccourcissent, les domaines n'ouvrent plus forcément en entier, et les prix de l'énergie augmentent.

À tel point que d'ici à 2100, les stations, comme les glaciers, pourraient être complètement transformées : la neige pourrait faire place à de l'herbe et de la roche, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article.

Pour s'adapter au réchauffement climatique, et devancer l'incertitude des saisons hivernales, les stations de ski ont d'ores et déjà commencé à réfléchir à des solutions. Au lieu du traditionnel tire-fesses, certaines investissent dans des vélos suspendus, et les trottinettes électriques pourraient se multiplier sur les pistes, faute de neige.

La station du Hautacam, dans les Pyrénées, où se rend notre équipe, a investi 5 millions d'euros pour adapter le domaine à ce nouveau climat. "C'est une manière de palier le manque de neige et de trouver une viabilité économique lors des hivers en déficit d'enneigement", explique Florent Peruga, responsable de la station.

Cette dernière a déjà remisé ses canons à neige, incompatibles avec les périodes de sécheresse qui se multiplient. Les stations tablent désormais sur des activités à sensations fortes, qui peuvent rester ouvertes toute l'année. Luges d'été, parcs aquatiques... L'avenir des stations de ski réside peut-être dans les activités estivales.