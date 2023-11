VIDÉO - Changement climatique : l'appel au monde des Gardiens de la forêt

L'Unesco recevra ce lundi 27 novembre, à Paris, cinq gardiens de forêts primaires. Ils sont les visages et les ambassadeurs de l'urgence à préserver les milieux naturels millénaires. Ils sont les premiers à voir les conséquences du changement climatique.

C’est un appel lancé depuis nos forêts les plus ancestrales. Les cinq gardiens des cinq forêts primaires sont des ambassadeurs qui se lèvent contre la déforestation parfois au péril de leur vie. Il s'agit de Twyla Edgi Masuzumi (jeune Gardienne de la Terre de la communauté Denée au Canada), Mundiya Kepanga (chef papou de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée), Hilarion Kassa Moussavou (homme-médecine du Gabon) ; Benki Piyakō (leader de la communauté Ashaninka du Brésil) et Tumursukh Jal (directeur de la zone protégée Taiga Rouge en Mongolie).

On tue pour explorer ces forêts, produire du bois, piller les sous-sols qui regorgent de minerais et d’or comme en Mongolie, planter du soja et faire de l’élevage au Brésil. Ces forêts sont pourtant essentielles à notre survie. Ce sont elles qui absorbent une partie de nos émissions de carbone, qui régulent l’eau des pluies dont nous avons tant besoin. Sans elles, la terre s’assèche. Dix-huit millions d'hectares de forêts ont été brûlés au Canada l’été dernier, le pays de Twyla. Sa communauté ne peut plus boire l’eau de la rivière, car elle est polluée par les industries.

La source que Mundiya a connue dans son enfance a disparu. Cela fait 20 ans qu’il alerte le monde. Il a commencé chez lui en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le nouveau gouvernement a pris des engagements, et aujourd'hui, sa forêt va mieux. C’est pour le patrimoine que nous avons en commun que les gardiens se battent. Et c'est pour cela qu’ils sont venus ensemble en France pour nous parler d'une même voix.