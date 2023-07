VIDÉO - Changement climatique : Paris peut-il s'adapter à des températures avoisinant les 50°C ?

Pour éviter qu'un tel scénario ne se produise et faire en sorte que la capitale reste habitable, le chantier est immense. Plusieurs solutions sont cependant avancées. Trois forêts urbaines vont par exemple être plantées en pleine ville. Elles sortiront de terre d'ici trois ans. La présence de ces arbres en ville va permettre l'augmentation de l'humidité grâce aux différentes couches qui "vont conserver l'eau dans le sol, créer de l'ombrage et favoriser l'évapotranspiration, soit l'évaporation présente dans le sol et la transpiration des différentes feuilles. Tout cela va conduire à une diminution d'environ 2°C de la température, qui va bénéficier aux bâtiments et aux rues voisines", indique Morganie Colombert, ingénieure et docteure en génie urbain spécialisée dans l'adaptation des villes aux changements climatiques.