VIDÉO - Chasse : dans l'Hérault, la sécheresse modifie les comportements des animaux

À 30 kilomètres de là, Fabien Reboul, vice-président de la société de chasse de Valflaunès, part à la chasse au sanglier. À l’inverse, la population a bien diminué dans le secteur. Selon le chasseur, ils ont déserté le territoire à cause de la sécheresse et du manque de nourriture. "L'herbe est complètement sèche et ce n'est pas sûr qu'il y ait des glands cette année". Les sangliers ont dû partir vers les Cévennes plus au nord, vers des territoires plus humides.