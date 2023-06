VIDÉO - Ciment, isolation... Le secteur du bâtiment devient plus écologique

Au bord du Rhône, à Montalieu-Vercieu (Isère), une cimenterie s'est lancé un nouveau défi : devenir plus verte. Au cœur des préoccupations, un tuyau de 60 mètres de long. Il s'agit du four nécessaire à la fabrication du ciment et responsable d'un tiers des émissions de CO2. Pour les réduire, le site remplace petit à petit les énergies fossiles, comme le charbon ou le pétrole, par d'autres combustibles plus surprenants.

"Vous voyez de la mousse, du papier, du plastique. Ce sont des déchets du territoire qui sont déchiquetés. Et on va retrouver à l'intérieur, notamment, le canapé qu'on avait chez nous et qu'on a mis en décharge. Ce sont les parties qui ne peuvent pas être recyclées et qui, traditionnellement, sont enfouies, et que nous allons récupérer et utiliser pour faire fonctionner notre four", présente Marie Godard Pithon, directrice Performances et investissements au sein du groupe Vicat.