COP28 : ce qu'il faut (vraiment) retenir de l'accord approuvé mercredi

Les travaux de la COP28 se sont terminés ce mercredi matin, débouchant sur un accord. Si certains évoquent un texte "historique", d'autres soulignent qu'il est loin d'être assez ambitieux. TF1 vous explique ce qu'il faut en retenir.

Après une nuit blanche et des dizaines d'heures d'âpres négociations, le texte de la COP28 a enfin fait consensus sous les applaudissements des représentants de près de 200 États, ce mercredi 13 décembre. Cela n'était jamais arrivé : mentionner dans un accord deux mots, pas des moindres : les "énergies fossiles", expression qui désigne gaz, charbon et pétrole, responsables à eux seuls de 80% des émissions de gaz à effet de serre.

Le texte appelle les États à une transition hors de ces énergies pour viser la neutralité carbone en 2050. C'est une avancée historique, mais qui convient d'être nuancée. "Cette COP devait être celle de la sortie des énergies fossiles, mais on nous a trouvé une formulation : 'transition vers la sortie'. Qu'est-ce que ça veut dire ?", questionne pour TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, Friederike Roder, vice-président du plaidoyer au sein de l'ONG Global Citizen. Et d'ajouter : "Ce qu'il nous faut, ce sont des actions urgentes, maintenant. Et [dans l'accord], on n'a pas ces objectifs à court terme."

Ce qu’il faut retenir du texte, c’est que tous les pays se sont engagés à tripler la capacité des énergies renouvelables (éolienne, photovoltaïque, etc.) d’ici à 2030. Le nucléaire est aussi, pour la première fois, évoqué comme une option pour réduire les émissions de CO2.

Nos modes de vie vont devoir changer. Mais en quoi, exactement ? "Très concrètement, c'est passer de la voiture essence et diesel à l'électrique ; changer son système de chauffage, passer d'un système au fioul ou au gaz à un système électrique comme des pompes à chaleur", détaille Marianne Enault, journaliste et experte environnement de TF1. Vêtements, cosmétiques, plastique... Ils contiennent du pétrole et il faudra donc trouver des alternatives.

Chaque État doit désormais prendre des engagements précis à échéance courte : 2025. L’urgence est toujours la même, à savoir limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré contre 2,9 sans action volontariste.