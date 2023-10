VIDÉO - Comment faire revenir les insectes dans son jardin (et pourquoi c'est crucial) ?

Leur disparition est massive et un simple coup d'œil permet de le constater. Au cours des dernières années, de nombreuses espèces d'insectes ont tout simplement disparu de notre écosystème. Pour s'en rendre compte, il suffit d'observer son... pare-brise.

"Il y a encore 25-30 ans, on avait plein d'insectes sur le pare-brise. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucun. On est très inquiets parce que l'on constate que 80% des insectes ont disparu au niveau national", analyse Cédric Marteau, directeur du pôle "protection de la nature" au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).

En 2022, une étude britannique avait même quantifié la "disparition" des insectes des pare-brises : quand un automobiliste percutait 0,15 insecte chaque kilomètre en 2004, il n'en percutait plus que 0,0062 en 2021. Une perte de 60% en moins de vingt ans.