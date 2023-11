VIDÉO - Compostage obligatoire dès le 1ᵉʳ janvier 2024 : malgré l'échéance, des communes ne seront pas prêtes

À partir du 1ᵉʳ janvier, les bacs à compost vont devenir obligatoires en France. Un moyen pour inciter les Français à trier leurs déchets alimentaires. Mais sur les 35.000 communes que compte la France, très peu sont prêtes à appliquer cette nouvelle mesure.

Une poubelle pour le plastique, une autre pour les ordures ménagères, une troisième pour le verre et, bientôt, une dernière pour les biodéchets. À partir du 1ᵉʳ janvier 2024, chaque foyer français devra disposer d'un bac à compost à son domicile, conformément à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte anti-gaspillage pour une économie circulaire.

En moyenne, on estime effectivement que chaque Français jette 83 kilogrammes de biodéchets par an. En étant collectés à part, ces déchets peuvent avoir une deuxième vie en étant valorisés. Mais à quelques semaines de l'entrée en vigueur de cette mesure, les 35.000 communes de France préparent sa mise en place, non sans difficultés.

Une longue mise en place

À Eaubonne, dans le Val-d'Oise, une équipe vient distribuer des bacs aux habitants d'une résidence tout en faisant de la sensibilisation. Ce qu'il faut mettre ou pas dans le bac, les bons gestes à adopter... Le compostage n'est pas évident pour tout le monde, et parfois regardé avec scepticisme. "C'est une habitude à prendre, comme tout. Ça risque de prendre certaines semaines, voire des mois, et même des années...", estime une habitante.

"Les odeurs, le fait que ça ramène les rats, les animaux…", craint une autre, tandis qu'une dernière voisine se montre perplexe. "Les personnes dans la résidence ont déjà du mal à mettre dans les poubelles, donc est-ce qu’ils vont faire ça, est-ce qu’elles vont jouer le jeu ?", s'interroge-t-elle au micro de TF1, dans le reportage à retrouver en tête de cet article.

Beaucoup d’habitants et de logements qui vont être sans solution au 1ᵉʳ janvier

D'autant que tous les habitants de cette commune ne pourront profiter de cette offre. "Pour l’échéance de janvier, sur l’expérimentation qui est menée, on sera dans les temps pour 7000 logements. En revanche, il y a encore beaucoup d’habitants et beaucoup de logements qui vont être sans solution au 1ᵉʳ janvier", reconnaît le maître-composteur, Éric Brulfert.

Des "priorités autres" que le compost

Aucune amende n'est prévue pour les particuliers qui ne respecteront pas la nouvelle règle, la mesure reposant sur les communes. Ce sont surtout elles qui ont l'obligation de mettre à disposition bacs et points de collecte auprès de leurs administrés. Des installations qui ont un coût et qui prennent du temps, souligne-t-on à Flers, dans l'Orne, commune qui ne sera pas prête non plus au 1ᵉʳ janvier. "On a eu des priorités autres à traiter avec les problèmes d’énergies, des choses comme ça", estime Jacques Duperron, maire adjoint de cette commune normande.

Pourtant, depuis 2020, l'État finance en partie l'installation de composteurs pour les collectivités qui le demandent. Une enveloppe totale de 100 millions d'euros a été réservée en 2021 et 2022 pour l'application de cette politique. Flers en a profité. Vingt points de collecte ont été installés.

Mais il en faudrait dix fois plus pour répondre à la demande. "Nous avons fait tout le travail d’identification des sites. Nous avons un programme qui va s’étaler sur trois ans et qui vise à installer plus de 200 sites de compostage", explique le chef du projet sur la commune, Alain Ridaoui. Avec un tel calendrier, tout sera prêt, au plus tôt, au 1ᵉʳ janvier 2027.

Il y a quand même quelques bons élèves, parmi lesquels, la ville de Besançon, dans le Doubs. Sa dernière trouvaille, un vélo qui vient spécialement collecter les déchets deux fois par semaine en centre-ville. Pour inciter les habitants à trier, et donc à diminuer leurs ordures ménagères, la mairie leur promet par ailleurs d'économiser quinze euros en moyenne par foyer et par an. Un bon geste pour la planète, mais aussi pour leur porte-monnaie.